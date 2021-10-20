Временный мэр Харькова Терехов подарил незрячим паралимпийцам книги и билеты в зоопарк
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Вместо обещанных денежных премий мэрия Харькова подарила незрячим призерам Паралимпийских игр книги и билеты в местный зоопарк. Об этом в своём Facebook сообщила руководитель общественной организации “Неограниченные возможности”, чемпионка Паралимпиады-2020 по настольному теннису Марина Литовченко, передаёт УНН.
Золотые призеры ХVI летних Паралимпийских игр должны были получить 75 тыс. грн, серебрянные — 50 тыс. грн, бронзовые — 30 тыс. грн, пишет Литовченко, ссылаясь на новость на официальном сайте горсовета. Кроме того, мэрия пообещала всем участникам игр премии в размере 200 тыс. грн. Вне зависимости от завоеванных медалей, напоминает глава общественной организации.
Но, вместо денег мэрия города наградила незрячих параолимпийцев весьма странными подарками: книгами и билетами в зоопарк.
“Нет, о книгах шрифтом Брайля никто не подумал”, — добавила Леонова.
Весьма странно поздравили параолимпийцев и в Харьковской ОГА: цветами, и зарядными устройства Power Bank, информирует Литовченко.
К слову
Ранее временный мэр Харькова Игорь Терехов торжественно открыл недоделанный парк и зоопарк.
В новом зоопарке Терехов запланировал строительство самого дорогого общественного туалета, стоимостью в 30 млн грн. Тендер на строительство выиграл коллега Терехова Александр Харченко, член исполкома горсовета.