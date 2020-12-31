Тимчасові адміністрації та соцгарантії для мешканців ТОТ: завершено розробку законодавства про перехідний період

$41.280.10
45.550.52
ukru
В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
Ексклюзив
13:57 • 10516 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 23402 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 47111 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 95166 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 181771 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 207736 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 181725 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 172040 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115717 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89877 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.4м/с
66%
Популярнi новини

Генштаб ЗСУ: ворог втратив за добу 1420 солдатів та десятки одиниць техніки

10 квітня, 05:01 • 14110 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 104530 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 21968 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 48810 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 27699 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 13131 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 208481 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 239467 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 327833 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 489618 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 198 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 7734 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 10403 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 49259 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 49078 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Тимчасові адміністрації та соцгарантії для мешканців ТОТ: завершено розробку законодавства про перехідний період

Київ • УНН

 • 12815 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій завершило розробку проєкту закону "Про державну політику перехідного періоду" і направило на розгляд для надання пропозицій, зокрема, центральним органам виконавчої влади, судовим органам, прокуратурі, органам військового управління, представництву Президента України в АРК та іншим. Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції, передає УНН.

Тимчасові адміністрації та соцгарантії для мешканців ТОТ: завершено розробку законодавства про перехідний період

“Коли ми говоримо про державну політику перехідного періоду, це не тільки перехідне правосуддя, а й багато інших речей. Сигнал цього документу в тому, що люди, які на сьогодні знаходяться на тимчасово окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму, який забезпечується Російською Федерацією, їм не потрібно боятись власної країни", - наголосив віцепрем‘єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Проєкт закону "Про державну політику перехідного періоду" передбачає:

- уніфікацію підходів щодо тимчасово окупованих територій (ТОТ) у Донецькій і Луганській областях та в Криму;

- інкорпорацію інших законів та приведення до спільного знаменника всього законодавства України, що стосується ТОТ;

- запровадження елементів перехідного правосуддя;

- окреслення засад відновлення діяльності органів правосуддя на деокупованих територіях;

- розв'язання питання підслідності кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованих територіях;

- встановлення інституту конвалідації правочинів, що були вчинені на ТОТ, процедури підтвердження фактів народження, смерті, укладання та розірвання шлюбу, а також визнання здобутих компетентностей та освітніх кваліфікацій;

- формування кадрових резервів державних службовців та поліцейських для роботи на деокупованих територіях;

- створення тимчасових адміністрацій до проведення виборів місцевого самоврядування;

- закріплення соціальних гарантій для мешканців тимчасово окупованих територій.

Також законопроєктом пропонується визначення термінології, яка має бути єдиною для всього законодавства. Це як нові, так і вдосконалені терміни: окупаційні сили та окупаційні адміністрації РФ, політико-дипломатичні та санкційні заходи, територіальні громади на лінії розмежування, тимчасова окупація, деокупація, деокуповані території, реінтеграція деокупованих територій, сталий мир, території пріоритетного розвитку тощо. Крім цього, пропонується принципово нове визначення держави-агресора, держави-окупанта, і цей статус на рівні закону закріплюється за Російською Федерацією.

Законопроект, серед іншого, визначає загальні засади відповідальності, амністії та люстрації за дії під час тимчасової окупації територій України.

Як повідомляв УНН, раніше Резніков пояснив, що головний сигнал українського законодавства про перехідний період і перехідне правосуддя полягає в тому, що люди, які на сьогодні знаходяться на тимчасово окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$33.20
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26