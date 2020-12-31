Тимчасові адміністрації та соцгарантії для мешканців ТОТ: завершено розробку законодавства про перехідний період

“Коли ми говоримо про державну політику перехідного періоду, це не тільки перехідне правосуддя, а й багато інших речей. Сигнал цього документу в тому, що люди, які на сьогодні знаходяться на тимчасово окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму, який забезпечується Російською Федерацією, їм не потрібно боятись власної країни", - наголосив віцепрем‘єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Проєкт закону "Про державну політику перехідного періоду" передбачає:

- уніфікацію підходів щодо тимчасово окупованих територій (ТОТ) у Донецькій і Луганській областях та в Криму;

- інкорпорацію інших законів та приведення до спільного знаменника всього законодавства України, що стосується ТОТ;

- запровадження елементів перехідного правосуддя;

- окреслення засад відновлення діяльності органів правосуддя на деокупованих територіях;

- розв'язання питання підслідності кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованих територіях;

- встановлення інституту конвалідації правочинів, що були вчинені на ТОТ, процедури підтвердження фактів народження, смерті, укладання та розірвання шлюбу, а також визнання здобутих компетентностей та освітніх кваліфікацій;

- формування кадрових резервів державних службовців та поліцейських для роботи на деокупованих територіях;

- створення тимчасових адміністрацій до проведення виборів місцевого самоврядування;

- закріплення соціальних гарантій для мешканців тимчасово окупованих територій.

Також законопроєктом пропонується визначення термінології, яка має бути єдиною для всього законодавства. Це як нові, так і вдосконалені терміни: окупаційні сили та окупаційні адміністрації РФ, політико-дипломатичні та санкційні заходи, територіальні громади на лінії розмежування, тимчасова окупація, деокупація, деокуповані території, реінтеграція деокупованих територій, сталий мир, території пріоритетного розвитку тощо. Крім цього, пропонується принципово нове визначення держави-агресора, держави-окупанта, і цей статус на рівні закону закріплюється за Російською Федерацією.

Законопроект, серед іншого, визначає загальні засади відповідальності, амністії та люстрації за дії під час тимчасової окупації територій України.

Як повідомляв УНН, раніше Резніков пояснив, що головний сигнал українського законодавства про перехідний період і перехідне правосуддя полягає в тому, що люди, які на сьогодні знаходяться на тимчасово окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму.