Временные администрации и соцгарантии для жителей ВОТ: завершена разработка законодательства о переходном периоде

"Когда мы говорим о государственной политике переходного периода, это не только переходное правосудие, но и много другие вещи. Сигнал этого документа в том, что люди, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима, который обеспечивается Российской Федерацией, им не нужно бояться собственной страны", - подчеркнул вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Проект закона "О государственной политике переходного периода" предусматривает:

- унификацию подходов относительно временно оккупированных территорий (ВОТ) в Донецкой и Луганской областях и в Крыму;

- инкорпорацию других законов и приведение к общему знаменателю всего законодательства Украины, касающегося ВОТ;

- внедрение элементов переходного правосудия;

- определение основ восстановления деятельности органов правосудия на деокупованих территориях;

- решение вопроса подследственности уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях;

- установление института конвалидации сделок, которые были совершены на ВОТ, процедуры подтверждения фактов рождения, смерти, заключения и расторжения брака, а также признание полученных компетенций и образовательных квалификаций;

- формирование кадровых резервов государственных служащих и полицейских для работы на деоккупированных территориях;

- создание временных администраций до проведения выборов местного самоуправления;

- закрепление социальных гарантий для жителей временно оккупированных территорий.

Также законопроектом предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства. Это как новые, так и усовершенствованные сроки: оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные общины на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деоккупированные территории, реинтеграция деоккупированных территорий, прочный мир, территории приоритетного развития и тому подобное. Кроме этого, предлагается принципиально новое определение государства-агрессора, государства-оккупанта, и этот статус на уровне закона закрепляется за Российской Федерацией.

Законопроект, среди прочего, определяет общие принципы ответственности, амнистии и люстрации за действия во время временной оккупации территорий Украины.

Как сообщал УНН, ранее Резников пояснил, что главный сигнал украинскому законодательству о переходном периоде и переходном правосудии заключается в том, что люди, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима.