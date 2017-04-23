Тіло жінки знайшли біля кіноконцертного залу в Херсоні
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 23 квітня. УНН. До чергової частини Херсонського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя, що за будівлею кіноконцертного залу “Ювілейний” знаходиться тіло невідомої жінки. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації ГУ НП Херсонської обл.
На місце події виїхало керівництво обласної поліції, Херсонського відділу поліції, екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група.
“Поліцейські виявили на тілі жінки численні колото-різані рани в області груді. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України „Вбивство“. Призначено ряд необхідних експертиз. Створена спеціальна слідчо-оперативна група, яка працює над розкриттям цього злочину”, — повідомили у поліції.
Нагадаємо, 23 квітня у потягу “Київ-Хмельницький” знайшли мертвого чоловіка.