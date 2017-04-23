Тіло жінки знайшли біля кіноконцертного залу в Херсоні

На місце події виїхало керівництво обласної поліції, Херсонського відділу поліції, екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

“Поліцейські виявили на тілі жінки численні колото-різані рани в області груді. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України „Вбивство“. Призначено ряд необхідних експертиз. Створена спеціальна слідчо-оперативна група, яка працює над розкриттям цього злочину”, — повідомили у поліції.

Нагадаємо, 23 квітня у потягу “Київ-Хмельницький” знайшли мертвого чоловіка.