Тело женщины нашли у киноконцертного зала в Херсоне
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 23 апреля. УНН. В дежурную часть Херсонского отдела полиции поступило сообщение от местного жителя, о то м, что за зданием киноконцертного зала “Юбилейный” находится тело неизвестной женщины. Об этом УНН сообщили в Отделе коммуникации ГУ ЧП Херсонской обл.
На место происшествия выехало руководство областной полиции, Херсонского отдела полиции, экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
“Полицейские обнаружили на теле женщины многочисленные колото-резаные раны в области груди. По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины „Убийство“. Назначен ряд необходимых экспертиз. Создана специальная следственно-оперативная группа, которая работает над раскрытием этого преступления ”, - сообщили в полиции.
Напомним, 23 апреля в поезде “Киев-Хмельницкий” нашли мертвого мужчину.