Тело женщины нашли у киноконцертного зала в Херсоне

ХЕРСОН-КИЕВ. 23 апреля. УНН. В дежурную часть Херсонского отдела полиции поступило сообщение от местного жителя, о то м, что за зданием киноконцертного зала “Юбилейный” находится тело неизвестной женщины. Об этом УНН сообщили в Отделе коммуникации ГУ ЧП Херсонской обл.