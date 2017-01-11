Тіло померлої жінки без кінцівки виявили на Хмельниччині
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 січня. УНН. У приватному будинку в селі Кузьмин Городоцького району Хмельниччини виявили тіло померлої жінки, яке їли її ж собаки. Про це повідомили кореспонденту УНН у СК ГУНПУ у Хмельницькій області.
Як повідомили у поліції, 8 січня у селі Кузьмин у власному житловому будинку виявлено труп місцевої жительки 1938 р.н. При огляді тіла померлої виявлено відсутність кисті правої руки та понівечена голова та шия. В приміщенні, де було виявлено тіло, знаходилося дві собаки, яких доглядала померла. Причина смерті - серцева недостатність. Померла пролежала у будинку близько 3-х днів, зазначили у поліції.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, чотири собаки загризли чоловіка на Київщині.