Тіло померлої жінки без кінцівки виявили на Хмельниччині

Як повідомили у поліції, 8 січня у селі Кузьмин у власному житловому будинку виявлено труп місцевої жительки 1938 р.н. При огляді тіла померлої виявлено відсутність кисті правої руки та понівечена голова та шия. В приміщенні, де було виявлено тіло, знаходилося дві собаки, яких доглядала померла. Причина смерті - серцева недостатність. Померла пролежала у будинку близько 3-х днів, зазначили у поліції.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, чотири собаки загризли чоловіка на Київщині.