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Тело умершей женщины без конечности обнаружили в Хмельницкой области

Тело умершей женщины без конечности обнаружили в Хмельницкой области

Киев • УНН

 • 9517 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 января. УНН. В частном доме в селе Кузьмин Городокского района Хмельницкой области обнаружили тело умершей женщины, которое ели ее же собаки. Об этом сообщили корреспонденту УНН в СК ГУНПУ в Хмельницкой области.

Как сообщили в полиции, 8 января в селе Кузьмин в своем жилом доме обнаружен труп местной жительницы 1938 г.р. При осмотре тела умершей обнаружено отсутствие кисти правой руки и изуродованная голова и шея. В помещении, где было обнаружено тело, находилось две собаки, за которыми ухаживала женщина. Причина смерти - сердечная недостаточность. Женщина пролежала в доме около 3-х дней, отметили в полиции.

Напомним, как сообщал УНН, четыре собаки загрызли мужчину в Киевской области.

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