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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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Тіло на поверхню води підняли вже без ознак життя: з'явилися нові подробиці смерті Віктора Гвоздя в Єгипті

Київ • УНН

 • 37638 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Екскерівнику Служби зовнішньої розвідки України Віктору Гвоздю стало зле під час дайвінгу на єгипетському курорті Дахаб. Рятівники підняли його тіло на поверхню води вже без ознак життя. Про це УНН повідомили у пресслужбі МЗС.

Тіло на поверхню води підняли вже без ознак життя: з'явилися нові подробиці смерті Віктора Гвоздя в Єгипті

Цитата

"28 травня під час дайвінгу на єгипетському курорті Дахаб екскерівнику Служби зовнішньої розвідки України Віктору Гвоздю стало зле. Рятівники підняли його тіло на поверхню води вже без ознак життя. На березі до приїзду швидкої йому робили серцево-легеневу реанімацію", - повідомили у МЗС.

Додамо

Водночас, за даними відомства, попри проведені під час екстреної госпіталізації інтенсивні реанімаційні заходи, медики констатували його смерть.

Посольство України в Єгипті взаємодіє із єгипетською стороною для з‘ясування точної причини смерті, підтримує зв‘язок із рідними.

Нагадаємо

В Єгипті після дайвінгу помер ексголова Служби зовнішньої розвідки Віктор Гвоздь.

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