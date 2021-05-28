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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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В Єгипті після дайвінгу помер ексголова Служби зовнішньої розвідки Віктор Гвоздь

Київ • УНН

 • 21187 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Помер колишній голова Служби зовнішньої розвідки Віктор Гвоздь. Інформацію про це УНН підтвердив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

В Єгипті після дайвінгу помер ексголова Служби зовнішньої розвідки Віктор Гвоздь

Цитата

“На жаль, це правда”, — сказав Єнін.

Деталі

Раніше сьогодні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Віктор Гвоздь помер в Єгипті після дайвінгу. Чоловіку на місці провели серцево-легеневу реанімацію і оперативно доставили в госпіталь, однак лікарі констатували загибель.

Віктор Іванович Гвоздь з 2014 по 2016 роки очолював Службу зовнішньої розвідки. Після відставки був президентом незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень “Борисфен Інтел”.

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