Тільки Україна має право вирішувати на яких підставах проводити переговори — Дуда
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Тільки Україна має право вирішувати на яких підставах буде проводитиме мирні переговори. Про це заявив президент Республіки Польща Анджей Дуда під час виступу у Варшаві, передає кореспондент УНН.
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“У багатьох кранах після понад 400 днів війни зростає втома, виснаження та зневіра. Виникає спокуса підживлювана російською пропагандою та дезінформацією за всяку ціну, якомога швидше домогтися перемир’я. Укладення невигідного для України миру з росією, який по суті полягатиме в тому, що рф й надалі займатиме землі, як окупує. На це ніколи не буде нашої згоди...Тільки Україна має право вирішувати на яких підставах проводитиме мирні переговори”, — сказав Дуда.
Він зазначив, що єдині умови, які світові лідери повинні вимагати від росії — це повне виведення військ з території України.
Доповнення
Зеленський заявляв, що переговори з росією можливі лише в тому випадку, коли армія агресора покине українські території та припинить терор — тоді Україна скаже, в якому форматі сторони дипломатично поставлять крапку.