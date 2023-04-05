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Только Украина имеет право решать на каких основаниях проводить переговоры - Дуда

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Только Украина имеет право решать на каких основаниях будет проводить мирные переговоры. Об этом заявил президент Республики Польша Анджей Дуда во время выступления в Варшаве, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Во многих странах после более 400 дней войны растет усталость, истощение и уныние. Возникает соблазн подпитываемый российской пропагандой и дезинформацией любой ценой, как можно скорее добиться перемирия. Заключение невыгодного для Украины мира с россией, который по сути будет заключаться в том, что рф и будет продолжать занимать земли, которые оккупирует. На это никогда не будет нашего согласия...Только Украина имеет право решать на каких основаниях будет проводить мирные переговоры”, — сказал Дуда.

Он отметил, что единственные условия, которые мировые лидеры должны требовать от россии — это полный вывод войск с территории Украины.

Дополнение

Зеленский заявлял, что переговоры с россией возможны лишь в том случае, когда армия агрессора покинет украинские территории и прекратит террор — тогда Украина скажет, в каком формате стороны дипломатично поставят точку.

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