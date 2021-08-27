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TikTok тестує можливість збільшення тривалості завантажуваних відео до 5 хвилин - ЗМІ

Київ • УНН

 • 12604 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Соціальна мережа TikTok тестує можливість збільшення тривалості відео, які можуть завантажувати користувачі. Про це інформує УНН з посиланням на Gizmodo.

Деталі

В даний час користувачі TikTok можуть ділитися відео довжиною до трьох хвилин — ліміт, встановлений соціальною мережею в липні 2021 року.

Тепер цей ліміт може бути знову підвищено до п’яти хвилин. Про це повідомив консультант з соціальних мереж Метт Наварра, який поділився скріншотом нового ліміту завантаження через свій аккаунт в Twitter.

Повідомляється, що деякі користувачі повідомили про можливість завантажувати відео тривалістю до 10 хвилин, що, ймовірно, означає, що TikTok тестує відео різної тривалості, перш ніж прийти до єдиної думки про те, що працює найкраще.

TikTok is testing a longer 5 minute video upload limit pic.twitter.com/qiRbJmHkma

— Matt Navarra (@MattNavarra) August 25, 2021

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