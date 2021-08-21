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Тіхановська закликала заблокувати доступ Лукашенку до коштів МВФ

Тіхановська закликала заблокувати доступ Лукашенку до коштів МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Лідер опозиції в Білорусі Світлана Тіхановська закликала заморозити для Білорусі обмін в вільно конвертовані валюти. Цей захід слід скасувати лише після проведення в Білорусі вільних виборів. Про це пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

У листі, направленому в п'ятницю, 20 серпня, директору МВФ Крісталіна Георгієва та міністру фінансів США Джанет Йеллен, Тіхановском, зокрема, висловила думку, що доступ режиму Лукашенка до коштів СДР і обміну в вільно конвертовані валюти повинен бути закритий до тих пір, поки в Білорусі не будуть проведені нові вільні вибори.

За словами Тіхановської, це спільна позиція всіх демократичних сил Білорусі. Вони аргументують свій заклик тим, що ці кошти, призначені для народу, на ділі підуть на репресії проти білорусів. Опозиціонерка навела приклади жорстокого поводження з людьми, вироків та затримань за політичними мотивами, використання коронавируса як біологічної зброї в тюрмах. Тіхановська заявила, що дії режиму з кожним днем ​​погіршують і без того важке економічне становище Білорусі, і нові грошові перекази, за її словами, не повинні допомогти Лукашенко виграти час для утримання влади.

Також Світлана Тіхановська подякувала американському сенатору Роберту Менендесу за лист на адресу президента Сполучених Штатів Джо Байдена з закликом заблокувати режиму Олександра Лукашенка доступ до 1 мільярду доларів від МВФ.

Доповнення

До слова, раніше правитель Білорусі Олександр Лукашенко образив Тіхановську, назвавши лідера білоруської опозиції дурепою і мерзотницею.

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