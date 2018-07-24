The Wall Street Journal повідомила про злам російськими хакерами електромереж в США

Газета вказує, що угруповання, яке називала себе Dragonfly або Energetic Bear зуміло зламати мережі електричних компаній в США, що вважалися захищеними, зазначає Міністерство внутрішньої безпеки. Як вважають у відомстві, угруповання пов’язане з російською владою.

Зламати мережі хакерам вдалося завдяки атакам на партнерів електричних компаній. В результаті вони обманом дістали необхідні паролі і отримали доступ до комп’ютерів диспетчерських служб, з яких могли влаштовувати перебої з подачею електрики.

Раніше Міністерство внутрішньої безпеки неодноразово говорило про погрози з боку хакерів, проте цього разу воно вперше повідомило про те, що реально зробили кіберзлочинці. При цьому назви компаній у відомстві згадувати не стали, розповівши лише про “сотні жертв”.

У Міністерстві внутрішньої безпеки крім того вважають, що не всі жертви здогадуються про злам. У деяких випадках хакери отримували доступ до комп’ютерів за даними реальних співробітників, які їм якось вдавалося добути. При цьому у відомстві не можуть сказати, навіщо зламувалися мережі: для крадіжки інформації або для підготовки до майбутнього конфлікту.

Як повідомляв УНН, Microsoft зафіксувала спроби кібератак щодо кандидатів на виборах в Конгрес США.