The Times стало відомо про підготовку Британією удару по Сирії з Кіпру

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. ВВС і ВМФ Великої Британії готуються до нанесення ударів по Сирії. У повну боєготовність наведені британські літаки на військовій базі на Кіпрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріал видання The Times.

За даними Times, розгортання авіації почалося на військово-повітряній базі Великої Британії Акротірі на півдні острова. “Наші літаки вже виведені на злітно-посадкові смуги в Акротірі. Ми готові”, — підтвердило джерело. За даними видання, на авіабазі зараз знаходяться вісім винищувачів-бомбардувальників Panavia Tornado, оснащених крилатими ракетами. Вони можуть бути використані для нанесення ударів по наземних цілях. Ще шість подібних літаків винищувальної модифікації, оснащених ракетами класу “повітря-повітря” можуть вести їх прикриття.

В цей же час до берегів Сирії рухаються кораблі британського ВМФ. Серед інших кораблів, що діють в Середземному морі видання зазначає есмінець HMS Duncan, оснащений системою протиповітряної оборони. Цей корабель є флагманом 2-ї військово-морської групи Північноатлантичного альянсу, яка дислокується в Чорному і Середземному морях. Есмінець в кінці січня здійснив захід у Чорне море. Він оснащений протикорабельними крилатими ракетами RGM-84 Harpoon і зенітним ракетним комплексом Sea Viper.

Як повідомляв УНН, Трамп ще не має остаточного рішення щодо удару по Сирії.

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