The Times повідомила про три спроби замаху на Зеленського за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. За останній тиждень на Президента України Володимира Зеленського було скоєно як мінімум три замахи. Про це стало відомо британському виданню The Times, пише УНН.
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Повідомляється, що на операцію були відправлені два різні угруповання — найманці прокремлівського угруповання Вагнера і чеченські спецпризначенці. Обидві операції нібито були зірвані "антивоєнними елементами" у Федеральній службі безпеки Росії (ФСБ).
Так, за даними видання, найманці з групи Вагнера в Києві зазнали втрат під час своїх спроб і, як кажуть, були стривожені тим, наскільки точно українці передбачали їхні дії. Джерело, близьке до групи, сказало, що це "моторошно", наскільки добре проінформована служба безпеки Зеленського.
У суботу на околиці Києва також було попереджено замах на Зеленського. Українські силовики заявили, що група чеченських вбивць була "ліквідована" раніше.
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Секретар РНБО Олексій Данилов раніше повідомив, що українському керівництву від джерел у ФСБ стало відомо про спецоперацію кадирівців щодо вбивства президента Володимира Зеленського.