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The New York Times: Росія систематично розпалювала конфлікт на Донбасі, постачаючи бойовикам зброю

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Дослідження різних видів зброї та боєприпасів, що використовувалися у війні в Україні, показує, що Росія систематично розпалювала цей конфлікт поставками озброєнь, пише газета The New York Times, передає УНН.

The New York Times: Росія систематично розпалювала конфлікт на Донбасі, постачаючи бойовикам зброю

Деталі

Дослідження фінансувалося Європейським союзом і Міністерством закордонних справ Німеччини і проводилося британською компанією Conflict Armament Research, яка спеціалізується на вивченні пересувань і застосування озброєнь. Це не перший звіт, який дійшов до таких висновків: США і ЄС вже давно ввели санкції щодо Росії за постачання зброєю бойовиків в Україні.

Однак це дослідження — найдокладніше. Воно, як пишуть журналісти, “навряд чи змінить загальну картину, але пропонує більш детальний погляд на незаконні поставки озброєнь і ілюструє їхні масштаби”.

Попередні дослідження базувалися на фотографіях та даних розвідки. Новий звіт зосередився на реальних зразках озброєнь.

Були вивчені десятки видів стрілецької зброї, гранатометів, ПЗРК і тисячі боєприпасів, взятих у полонених або вбитих сепаратистів або з залишених ними позицій. Були переписані серійні номери та ідентифіковані інші ознаки, що дозволяють визначити виробників зброї.

У звіті під назвою “Зброя війни в Україні” йдеться, що сепаратистські сили — це щось більше, ніж нібито “ополченці, озброєні зброєю, успадкованою від колишнього Радянського Союзу”. Скоріше, вони імітують сучасні армії і слідують встановленій військовій доктрині.

Кремль послідовно заперечував постачання зброї в Україну, навіть після того, як західні уряди задокументували великі перекидання озброєнь через кордон. Масштаби поставок зброї маріонетковим силам на Сході України, позначені у звіті, лише підкреслюють нестабільність ситуації в регіоні, зазначає The New York Times.

У дослідженні в основному розглядалася стрілецька зброя — найпростіша, але часто найбільш смертоносна в подібних війнах. Це озброєння, на думку фахівців, не могло з’явитися нізвідки, крім російських військових арсеналів.

Було виявлено, наприклад, декілька типів гранатометів, снайперських гвинтівок і мін, які ніколи не перебували на озброєнні українських збройних сил і, отже, не могли бути захоплені у них сепаратистами.

З’явилося у них і спеціалізоване озброєння. Дослідники зазначають, зокрема, російську міну-пастку, яка встановлюється під фугасом і вибухає при спробі знешкодити міну. Більш тонкі докази також вказують на те, що бойовики мають пряму військову підтримку з Росії.

У доповіді наголошується, що автомати Калашникова, використовувані бойовиками під час конфліктів в країнах, що розвиваються, зазвичай збираються з частин різних автоматів. Невідповідні серійні номери компонентів там — звичайна справа. Але на Сході України цього не було, йдеться у звіті, що передбачає більш прямий шлях від заводу до поля бою. Аналітики ідентифікували боєприпаси завдяки маркуванням на гільзах, а зброю — за серійними номерами.

Уряд Росії і російські виробники зброї не відповіли на запити дослідників про коментарі, пише The New York Times.

Раніше

Напередодні Міністерство оборони України повідомило, що станом на початок листопада цього року біля українського кордону та на тимчасово окупованих територіях Російською Федерацією зосереджено угруповання військ загальною чисельністю близько 90-та тисяч осіб.

Наприкінці минулого тижня про стягування російських військових до кордону з Україною повідомила The Washington Post.

Американські і європейські чиновники заявили виданню, що бачать “незвичайні переміщення техніки і військових на західному фланзі Росії” і почали фіксувати це після завершення російсько-білоруських навчань “Захід-2021”, які відбулися з 10 по 15 вересня. У матеріалі наголошується, що пересування військ відбувається на фоні того, що Росія зайняла більш жорстку позицію щодо України, а конфлікт на Донбасі “увійшов в нову стадію”.

Напередодні видання Politico опублікувало супутникові знімки, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Пентагон уважно стежить за ситуацією в Україні на фоні повідомлень про нове скупчення російських військ на кордоні країни.

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