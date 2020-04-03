Тест на коронавірус Трампа знову виявився негативним
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп знову отримав негативний результат тесту на коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
"Сьогодні вранці президента знову перевірили на COVID-19, використовуючи нову можливість швидкого тестування. Він здоровий і не має симптомів", - сказав лікар Білого дому Шон Конлі.
Зазначається, що Дональд Трамп скористався новим тестом, який дає результат за 15 хвилин, з цікавості, щоб побачити, наскільки швидко він працює.
"Я щойно спробував його вранці. І я взяв його, мені було потрібно буквально хвилину, щоб взяти тест. Пройшло, я думаю, 14 або 15 хвилин, щоб отримати результат. Я пішов на роботу, і не став чекати результатів, але лікар сказав, що минуло 14 хвилин і з'явився результат. Він сказав, що президент отримав негативний результат тесту на COVID-19", - сказав Дональд Трамп.
Він також зазначив, що другий діагностичний тест був набагато приємніший.
Вказано, що за допомогою нових тестів зможуть прискорити тестування в США, їх лікарі зможуть використовувати у своїх кабінетах.
Нагадаємо, 14 березня Дональд Трамп вже проходив тест на коронавірус, і він виявився негативним.