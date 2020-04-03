Тест на коронавирус Трампа снова оказался отрицательным
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп вновь получил отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Сегодня утром президента снова проверили на COVID-19, используя новую возможность быстрого тестирования. Он здоров и не имеет симптомов", - сказал врач Белого дома Шон Конли.
Отмечается, что Дональд Трамп воспользовался новым тестом, который дает результат за 15 минут, из любопытства, чтобы увидеть, насколько быстро он работает.
"Я только что попробовал его утром. И я сделал его, мне было нужно буквально минуту, чтобы сделать тест. Прошло, я думаю, 14 или 15 минут, чтобы получить результат. Я пошел на работу, и не стал ждать результатов, но врач сказал, что прошло 14 минут и появился результат. Он сказал, что президент получил отрицательный результат теста на COVID-19", - сказал Дональд Трамп.
Он также отметил, что второй диагностический тест был намного приятнее.
Указано, что с помощью новых тестов смогут ускорить тестирование в США, их врачи смогут использовать в своих кабинетах.
Напомним, 14 марта Дональд Трамп уже проходил тест на коронавирус, и он оказался отрицательным.