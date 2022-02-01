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Шахед-136

Tesla відкликає майже 54 тисячі електрокарів: де виявили дефект

Tesla відкликає майже 54 тисячі електрокарів: де виявили дефект

Київ • УНН

 • 22730 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Компанія Tesla Ілона Маска вирішила відкликати у США майже 54 тисячі електричних автомобілів через дефект із програмним забезпеченням щодо автопілота. Про це пише УНН із посиланням на АР.

Деталі

Так, за даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), програмне забезпечення Tesla для повного автопілота (Full Self-Driving), яке нині деякі автомобілісти тестують у бета-версії, дозволяє електрокарам проїжджати знаки зупинки, не зупиняючись повністю.

Регулятор також додав, що Tesla вимкне цю функцію, за допомогою оновлення програмного забезпечення через Інтернет.

Відкликання охоплює седани Model S і позашляховики X з 2016 по 2022 років випуску, а також седани Model 3 2017-2022 років випуску й позашляховики Model Y 2020-2022 років випуску.

Нагадаємо

У грудні минулого року стало відомо, що Tesla відкликає 475 тисяч автомобілів через проблеми з безпекою заднього виду.

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