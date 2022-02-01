Tesla відкликає майже 54 тисячі електрокарів: де виявили дефект
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Компанія Tesla Ілона Маска вирішила відкликати у США майже 54 тисячі електричних автомобілів через дефект із програмним забезпеченням щодо автопілота. Про це пише УНН із посиланням на АР.
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Так, за даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), програмне забезпечення Tesla для повного автопілота (Full Self-Driving), яке нині деякі автомобілісти тестують у бета-версії, дозволяє електрокарам проїжджати знаки зупинки, не зупиняючись повністю.
Регулятор також додав, що Tesla вимкне цю функцію, за допомогою оновлення програмного забезпечення через Інтернет.
Відкликання охоплює седани Model S і позашляховики X з 2016 по 2022 років випуску, а також седани Model 3 2017-2022 років випуску й позашляховики Model Y 2020-2022 років випуску.
Нагадаємо
У грудні минулого року стало відомо, що Tesla відкликає 475 тисяч автомобілів через проблеми з безпекою заднього виду.