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Терорист-смертник спричинив вибух на військовій базі США в Афганістані

Терорист-смертник спричинив вибух на військовій базі США в Афганістані

Київ • УНН

 • 9719 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. В результаті вибуху на військовій базі Баграм, що належить США і коаліції в Афганістані загинули три людини, ще 13 постраждали, передає УНН з посиланням на TOLO.

Так, Баграм є найбільшою військовою базою США і коаліції в Афганістані. Губернатор району Баграм підтвердив факт нападу і вибуху, зазначивши, що це сталося, коли афганські робітники готувалися приступити до роботи на базі.

Представники місії НАТО, яка працює в Афганістані з початку 2015 року, також підтвердили інцидент.

“Ми можемо підтвердити, що був вибух на авіабазі Баграм цього ранку (12 листопада — ред.). Є жертви,” — повідомили представники місії НАТО.

За відомостями телеканалу NBC, зазначається, що вибух влаштував терорист-смертник.

Як повідомляв УНН, “Талібан” напав на консульство Німеччини в Афганістані, внаслідок якого четверо цивільних осіб загинули і 128 людей отримали поранення.

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