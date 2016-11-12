Терорист-смертник спричинив вибух на військовій базі США в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. В результаті вибуху на військовій базі Баграм, що належить США і коаліції в Афганістані загинули три людини, ще 13 постраждали, передає УНН з посиланням на TOLO.
Так, Баграм є найбільшою військовою базою США і коаліції в Афганістані. Губернатор району Баграм підтвердив факт нападу і вибуху, зазначивши, що це сталося, коли афганські робітники готувалися приступити до роботи на базі.
Представники місії НАТО, яка працює в Афганістані з початку 2015 року, також підтвердили інцидент.
“Ми можемо підтвердити, що був вибух на авіабазі Баграм цього ранку (12 листопада — ред.). Є жертви,” — повідомили представники місії НАТО.
За відомостями телеканалу NBC, зазначається, що вибух влаштував терорист-смертник.
Як повідомляв УНН, “Талібан” напав на консульство Німеччини в Афганістані, внаслідок якого четверо цивільних осіб загинули і 128 людей отримали поранення.