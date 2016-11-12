Террорист-смертник привел взрыв на военной базе США в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В результате взрыва на военной базе Баграм, принадлежащей США и коалиции в Афганистане погибли три человека, еще 13 пострадали, передает УНН со ссылкой на TOLO.
Так, Баграм является крупнейшей военной базой США и коалиции в Афганистане. Губернатор района Баграм подтвердил факт нападения и взрыва, отметив, что это произошло, когда афганские рабочие готовились приступить к работе на базе.
Представители миссии НАТО, которая работает в Афганистане с начала 2015 года, также подтвердили инцидент.
"Мы можем подтвердить, что был взрыв на авиабазе Баграм утром (12 ноября - ред.). Есть жертвы ", - сообщили представители миссии НАТО.
По сведениям телеканала NBC, отмечается, что взрыв устроил террорист-смертник.
Как сообщал УНН, "Талибан" напал на консульство Германии в Афганистане, в результате которого четверо гражданских лиц погибли и 128 человек получили ранения.