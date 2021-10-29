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Терехов причетний до банкрутства харківського метро - антикорупційний центр

Київ • УНН

 • 14784 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. За дев’ять місяців цього року збиток Харківського метрополітену склав 149 млн грн. Про це повідомляє харківський антикорупційний центр, передає УНН.

Терехов причетний до банкрутства харківського метро - антикорупційний центр

Харківський метрополітен отримує збитки кілька років поспіль. Так, збитки харківського метрополітену за 2018 рік склали 131 млн грн, за 2019 рік — 267 млн грн, за 2020 рік — 290 млн грн.

Фінкриза в метрополітені має кілька причин. Річ у тім, що харківський метрополітен закуповує послуги та роботи за значно завищеними цінами, ніж ринкові, вказують експерти.

До збитків харківського метро причетні фірми, які надають послуги з прибирання, ремонту рухомого складу та ремонту ескалаторів.

“Щорічно на рахунки цих фірм, харківський метрополітен виділяв та виділяє сотні мільйонів гривень. На думку, правоохоронців велика частина цих коштів розкрадається, а послуги — або не виконуються, або виконуються неякісно”, — уточнили в антикорупційному центрі.

Скрутне фінстановище метрополітену пов’язане також із тим, що КП занижує свої доходи від рекламної діяльності.

І наостанок — на прибутках від дії єдиного електронного квитка (E-ticket) збагачується фірма, пов’язана з тимчасовим мером Харкова Ігорем Тереховим.

Мова про ТОВ “Фінансова компанія “Платіжний центр”.

"Раніше ця фірма повністю була у власності ТОВ “Компанія з управління активами “Фінекс-Капітал”, яке виплачувала десятки мільйонів гривень дивідендів зокрема Ігорю Терехову. Потім ТОВ “Фінансова компанія “Платіжний центр” переписали на підставних осіб. В рамках договору міської ради та фірми-інвестора, протягом 10 років відсоток винагороди ТОВ “Фінансова компанія „Платіжний центр“ з кожної поїздки в метро 6,5% від вартості поїздки”, — йдеться у повідомленні.

До теми

Кандидат на посаду мера Харкова Дмитро Маринін звинуватив місцевих правоохоронців у млявому розслідуванні корупції, де фігурує Ігор Терехов.

Нагадаємо, вибори нового мера Харкова відбудуться 31 жовтня. Ймовірно вони пройдуть у два тури, де зустрінуться Михайло Добкін та Ігор Терехов.

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