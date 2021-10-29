Терехов причастен к банкротству харьковского метро – антикоррупционный центр

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 26742 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 56437 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 76097 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 229633 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 131469 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 399938 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316486 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215237 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245039 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255649 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.1м/с
59%
Популярные новости

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 10074 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 8592 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 10386 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 21051 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 7178 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 7324 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 139605 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 229633 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 399938 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 260256 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13026 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21807 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50551 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75090 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59991 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ТикТок

Терехов причастен к банкротству харьковского метро – антикоррупционный центр

Киев • УНН

 • 14784 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. За девять месяцев этого года ущерб Харьковского метрополитена составил 149 млн. грн. Об этом сообщает харьковский антикоррупционный центр, передает УНН.

Терехов причастен к банкротству харьковского метро – антикоррупционный центр

Харьковский метрополитен получает ущерб несколько лет подряд. Так, убытки харьковского метрополитена за 2018 год составили 131 млн грн, за 2019 год — 267 млн грн, за 2020 год — 290 млн грн.

Финкризис в метрополитене имеет несколько причин. Дело в том, что харьковский метрополитен закупает услуги и работы по значительно завышенным ценам, чем рыночные, указывают эксперты.

К убыткам харьковского метро причастны фирмы, оказывающие услуги по уборке, ремонту подвижного состава и ремонту эскалаторов.

“Ежегодно на счета этих фирм харьковский метрополитен выделял и выделяет сотни миллионов гривен. По мнению правоохранителей, большая часть этих средств разворовывается, а услуги — либо не выполняются, либо выполняются некачественно”, — уточнили в антикоррупционном центре.

Трудное финположение метрополитена связано также с тем, что КП занижает свои доходы от рекламной деятельности.

И напоследок — на доходах от действия единого электронного билета (E-ticket) обогащается фирма, связанная с временным мэром Харькова Игорем Тереховым.

Речь о ООО “Финансовая компания “Платежный центр”.

“Ранее эта фирма полностью была в собственности ООО “Компания по управлению активами „Финекс-Капитал“, которое выплачивала десятки миллионов гривен дивидендов в частности Игорю Терехову. Затем ООО „Финансовая компания“ Платежный центр” переписали на подставных лиц. В рамках договора городского совета и фирмы-инвестора, в течение 10 лет процент вознаграждения ООО “Финансовая компания „Платежный центр“ с каждой поездки в метро 6,5% от стоимости поездки”, — говорится в сообщении.

К теме

Кандидат на должность мэра Харькова Дмитрий Маринин обвинил местных правоохранителей в безжизненном расследовании коррупции, где фигурирует Игорь Терехов.

Напомним, выборы нового мэра Харькова пройдут 31 октября. Вероятно, они пройдут в два тура, где встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,673.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.48