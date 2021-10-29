Терехов причастен к банкротству харьковского метро – антикоррупционный центр
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. За девять месяцев этого года ущерб Харьковского метрополитена составил 149 млн. грн. Об этом сообщает харьковский антикоррупционный центр, передает УНН.
Харьковский метрополитен получает ущерб несколько лет подряд. Так, убытки харьковского метрополитена за 2018 год составили 131 млн грн, за 2019 год — 267 млн грн, за 2020 год — 290 млн грн.
Финкризис в метрополитене имеет несколько причин. Дело в том, что харьковский метрополитен закупает услуги и работы по значительно завышенным ценам, чем рыночные, указывают эксперты.
К убыткам харьковского метро причастны фирмы, оказывающие услуги по уборке, ремонту подвижного состава и ремонту эскалаторов.
“Ежегодно на счета этих фирм харьковский метрополитен выделял и выделяет сотни миллионов гривен. По мнению правоохранителей, большая часть этих средств разворовывается, а услуги — либо не выполняются, либо выполняются некачественно”, — уточнили в антикоррупционном центре.
Трудное финположение метрополитена связано также с тем, что КП занижает свои доходы от рекламной деятельности.
И напоследок — на доходах от действия единого электронного билета (E-ticket) обогащается фирма, связанная с временным мэром Харькова Игорем Тереховым.
Речь о ООО “Финансовая компания “Платежный центр”.
“Ранее эта фирма полностью была в собственности ООО “Компания по управлению активами „Финекс-Капитал“, которое выплачивала десятки миллионов гривен дивидендов в частности Игорю Терехову. Затем ООО „Финансовая компания“ Платежный центр” переписали на подставных лиц. В рамках договора городского совета и фирмы-инвестора, в течение 10 лет процент вознаграждения ООО “Финансовая компания „Платежный центр“ с каждой поездки в метро 6,5% от стоимости поездки”, — говорится в сообщении.
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