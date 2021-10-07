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Терехов "без маски" закликав харків'ян дотримуватися маскового режиму

Терехов "без маски" закликав харків'ян дотримуватися маскового режиму

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов закликав жителів міста дотримуватися маскового режиму, але сам його не дотримується, повідомляє УНН.

"Пам'ятайте, що неухильне дотримання масочного режиму і соціальної дистанції - єдиний спосіб захистити себе і своїх близьких від COVID-19", - заявив Терехов, попереджаючи жителів міста про можливе посилення карантинних обмежень у Харкові.

До заклику Терехова жителі міста ставляться скептично. Сам Терехов маски не носить, а після низки організованих ним масових заходів Харків виявився абсолютним рекордсменом за кількістю випадків COVID-19. Ситуація настільки критична, що в лікарнях вже практично немає місць для госпіталізації.

Терехов своїм прикладом дотримання масочного режиму не демонструє. На публічних заходах Терехов не раз був помічений без маски. Так, наприклад, без маски Терехов виступав на недавньому інвестиційному форумі, нагороджував переможців конкурсу "Молода людина року", проводив зустріч з представниками Світового банку, вітав харків'ян з Днем ветерана.

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