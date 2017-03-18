Теплолічильник дозволяє зекономити 400 тис. грн за опалювальний сезон – Г.Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Економія за опалення у будинку, де стоїть лічильник, склала майже 400 тис. грн, що в порівнянні з будинками, де немає лічильника, на 34,8% менше. Про це віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко сказав під час огляду модернізованої котельні, а також спілкування з членами ОСББ “Київенерго”, передає УНН.
“Завдяки відповідальним власникам за опалювальний сезон економія за опалення у будинку склала майже 400 тис. грн, що в порівнянні з будинками, де немає лічильника, на 34,8% менше”, — повідомив Г.Зубко.
Раніше Г.Зубко наголошував, що у першому кварталі 2017 році має бути завершене встановлення теплолічильників у будинках.
Як повідомляв УНН, температура повітря поки не дозволяє завершити опалювальний сезон.