Теплосчетчик позволяет сэкономить 400 тыс. грн за отопительный сезон - Г.Зубко

"Благодаря ответственным владельцам за отопительный сезон экономия за отопление в доме составила почти 400 тыс. грн, что по сравнению с домами, где нет счетчика, на 34,8% меньше", - сообщил Г.ЗУБКО.

Ранее Г.Зубко отмечал, что в первом квартале 2017 года должно быть завершено установление теплосчетчиков в домах.

Как сообщал УНН, температура воздуха пока не позволяет завершить отопительный сезон.