Теплосчетчик позволяет сэкономить 400 тыс. грн за отопительный сезон - Г.Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Экономия за отопление в доме, где стоит счетчик, составила почти 400 тыс. грн, что по сравнению с домами, где нет счетчика, на 34,8% меньше. Об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сказал при осмотре модернизированной котельной, а также общения с членами ОСМД "Киевэнерго", передает УНН.
"Благодаря ответственным владельцам за отопительный сезон экономия за отопление в доме составила почти 400 тыс. грн, что по сравнению с домами, где нет счетчика, на 34,8% меньше", - сообщил Г.ЗУБКО.
Ранее Г.Зубко отмечал, что в первом квартале 2017 года должно быть завершено установление теплосчетчиков в домах.
Как сообщал УНН, температура воздуха пока не позволяет завершить отопительный сезон.