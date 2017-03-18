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Теплосчетчик позволяет сэкономить 400 тыс. грн за отопительный сезон - Г.Зубко

Киев • УНН

 • 13363 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Экономия за отопление в доме, где стоит счетчик, составила почти 400 тыс. грн, что по сравнению с домами, где нет счетчика, на 34,8% меньше. Об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сказал при осмотре модернизированной котельной, а также общения с членами ОСМД "Киевэнерго", передает УНН.

"Благодаря ответственным владельцам за отопительный сезон экономия за отопление в доме составила почти 400 тыс. грн, что по сравнению с домами, где нет счетчика, на 34,8% меньше", - сообщил Г.ЗУБКО.

Ранее Г.Зубко отмечал, что в первом квартале 2017 года должно быть завершено установление теплосчетчиков в домах.

Как сообщал УНН, температура воздуха пока не позволяет завершить отопительный сезон.

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