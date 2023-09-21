Назву країни-агресора офіційно можна писати з маленької букви - Нацкомісія зі стандартів державної мови
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Написання з малої букви назв, пов’язаних з державою-агресором, можна не кваліфікувати як відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру. Про це повідомила національна комісія зі стандартів державної мови, пише УНН.
Цитата
«Написання назв «російська федерація», «росія», «москва», «московія», «московське царство», «російська імперія»», «державна дума рф» тощо з малої букви можна не кваліфікувати як відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру», - йдеться у повідомленні у Telegram.
Доповнення
Раніше віцепрем’єр-міністра – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулась у соцмережах до Нацкомісії зі стандартів державної мови з пропозицією офіційно запропонувати зміни до правопису, щоб можна було назви держави-ворога та її ватажків з маленької літери.
Нагадаємо
Міністерство освіти та науки випустило наказ про написання слова «росія» з великої літери у документі щодо освіти українських дітей за кордоном.
За словами очільника МОН Оксена Лісового, це довелось зробити, щоб Мінʼюст зареєстрував наказ.