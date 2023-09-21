Название страны-агрессора официально можно писать с маленькой буквы - Нацкомиссия по стандартам государственного языка

Цитата

«Написание названий «российская федерация», «россия», «москва», «московия», «московское царство», «российская империя»», «государственная дума рф» и т.д. с маленькой буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера», - говорится в сообщении в Telegram.

Дополнение

Ранее вице-премьер-министра - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась в соцсетях к Нацкомиссии по стандартам государственного языка с предложением официально предложить изменения в правописание, чтобы можно было названия государства-врага и его главарей с маленькой буквы.

Напомним

Министерство образования и науки выпустило приказ о написании слова «россия» с большой буквы в документе по образованию украинских детей за рубежом.

По словам главы МОН Оксена Лисового, это пришлось сделать, чтобы Минюст зарегистрировал приказ.