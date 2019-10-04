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Тенісистка Ястремська вийшла у парний півфінал змагань у Пекіні

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська разом з представницею Латвії Оленою Остапенко вийшли в півфінал змагань парного розряду на турнірі WTA Premier Mandatory в Пекіні, повідомляє УНН.

Тенісистка Ястремська вийшла у парний півфінал змагань у Пекіні

На цей раз дует на чолі з Ястремською супроводжувала перемога над восьмими сіяними Ніколь Мелічар і Кветою Пешке, які представляють США і Чехію – 6:2, 6:2.

Для Ястремської цей вихід у півфінал став першим в кар'єрі турніру категорії "Прем’єр Мандаторі".

За вихід до вирішальної баталії Остапенко і Ястремська поведуть боротьбу із сестрами Плішковими з Чехії.

Також додамо, призовий фонд змагань складає майже 8,3 млн дол.

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