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Теннисистка Ястремская вышла в парный полуфинал соревнований в Пекине

Киев • УНН

 • 10664 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская вместе с представительницей Латвии Еленой Остапенко вышли в полуфинал соревнований парного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в Пекине, сообщает УНН.

Теннисистка Ястремская вышла в парный полуфинал соревнований в Пекине

На этот раз дуэт во главе с Ястремскому сопровождала победа над восьмыми сеяными Николь Меличар и Кветой Пешке, представляющих США и Чехию - 6: 2, 6: 2.

Для Ястремской этот выход в полуфинал стал первым в карьере турнира категории "Премьер мандатор".

За выход в решающей баталии Остапенко и Ястремская поведут борьбу с сестрами Плишкова из Чехии.

Также добавим, призовой фонд соревнований составляет почти 8,3 млн долл.

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