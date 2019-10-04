Теннисистка Ястремская вышла в парный полуфинал соревнований в Пекине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская вместе с представительницей Латвии Еленой Остапенко вышли в полуфинал соревнований парного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в Пекине, сообщает УНН.
На этот раз дуэт во главе с Ястремскому сопровождала победа над восьмыми сеяными Николь Меличар и Кветой Пешке, представляющих США и Чехию - 6: 2, 6: 2.
Для Ястремской этот выход в полуфинал стал первым в карьере турнира категории "Премьер мандатор".
За выход в решающей баталии Остапенко и Ястремская поведут борьбу с сестрами Плишкова из Чехии.
Также добавим, призовой фонд соревнований составляет почти 8,3 млн долл.