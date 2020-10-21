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Тенісистка Світоліна зазнала поразки на старті турніру в Чехії

Київ • УНН

 • 11935 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вийти у чвертьфінал турніру WTA Premier "J & T banka Ostrava Open", що триває на кортах в Остраві (Чехія), передає УНН з посиланням на "Тенісний портал України".

У матчі другого кола українка, посіяна на турнірі під першим номером, поступилася представниці Греції Марії Саккарі — 3:6, 3:6.

У другому сеті Світоліна зробила брейк, і за рахунку 2:1 на свою користь повела 40:0 в геймі на своїй подачі, але не змогла його виграти — Саккарі зрівняла рахунок.

У восьмому геймі за рахунку 3:4 українка мала 2 геймбола на своїй подачі, але повівши 40:15, так і не виграла жодного розіграшу до кінця поєдинку.

Додамо, що у першому колі турніру поразки зазнала і наша Даяна Ястремська.

Українські Національні Новини

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