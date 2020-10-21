Тенісистка Світоліна зазнала поразки на старті турніру в Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вийти у чвертьфінал турніру WTA Premier "J & T banka Ostrava Open", що триває на кортах в Остраві (Чехія), передає УНН з посиланням на "Тенісний портал України".
У матчі другого кола українка, посіяна на турнірі під першим номером, поступилася представниці Греції Марії Саккарі — 3:6, 3:6.
У другому сеті Світоліна зробила брейк, і за рахунку 2:1 на свою користь повела 40:0 в геймі на своїй подачі, але не змогла його виграти — Саккарі зрівняла рахунок.
У восьмому геймі за рахунку 3:4 українка мала 2 геймбола на своїй подачі, але повівши 40:15, так і не виграла жодного розіграшу до кінця поєдинку.
Додамо, що у першому колі турніру поразки зазнала і наша Даяна Ястремська.