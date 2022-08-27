Тенісистка Снігур пробилася до основної сітки US Open
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Українська тенісистка Дар'я Снігур виграла відбіркові змагання заключного, четвертого у сезоні тенісного турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату США (US Open) у Нью-Йорку, передає УНН.
Деталі
У фіналі кваліфікації Снігур (№125 світового рейтингу) за 1 годину 12 хвилин обіграла японку Нао Хібіно (№200) - 6:1, 6:4 і нинішнього сезону дебютуватиме на US Open.
Доповнення
Відкритий чемпіонат США триватиме до 12 вересня.
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