Теннисистка Снигур пробилась в основную сетку US Open
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла отборочные соревнования заключительного, четвертого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке, передает УНН.
Детали
В финале квалификации Снигур (№125 мирового рейтинга) за 1 час 12 минут обыграла японку Нао Хибино (№200) - 6:1, 6:4 и в нынешнем сезоне будет дебютировать на US Open.
Дополнение
Открытый чемпионат США продлится до 12 сентября.
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