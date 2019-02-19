Тенісист Стаховський вперше за останні півроку переміг в основній сітці турніру АТР

Стаховський помстився французу Констану Лестьєну за поразку в фіналі кваліфікації. Завдяки потраплянню в основу змагань у Марселі в якості "lucky looser", киянин знову зустрівся з французом і переміг його в трьох партіях – 7:6 (7:3), 1:6, 6:3.



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Стаховський був кращим за опонента за ейсами – 10:6, але реалізував менше брейкпойнтів – 4/9 проти 5/6 у візаві.

Зауважимо, що для киянина вихід у другий раунду турніру категорії АТР став першим починаючи з липня 2018-го року.



Додамо, наступним опонентом українця стане переможець пари Гаель Монфіс – Іржі Веселий.