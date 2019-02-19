Теннисист Стаховский впервые за последние полгода победил в основной сетке турнира АТР

Стаховский отомстил французу Констану Лестьену за поражение в финале квалификации. Благодаря попаданию в основу соревнований в Марселе в качестве "lucky looser", киевлянин снова встретился с французом и победил его в трех партиях - 7:6 (7:3), 1:6, 6:3.



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Стаховский был лучше оппонента эйсами - 10:6, но реализовал меньше брейкпойнтив - 4/9 против 5/6 у визави.

Заметим, что для киевлянина выход во второй раунд турнира категории АТР стал первым с июля 2018 года.



Добавим, следующим оппонентом украинском станет победитель пары Гаэль Монфис - Иржи Веселый.