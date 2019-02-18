Стаховський вийшов переможцем у першому матчі тенісних змагань АТР в Марселі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Перший номер чоловічого тенісу України Сергій Стаховський подолав перше коло кваліфікаційного турніру АТР в Марселі (Франція), повідомляє кореспондент УНН.
Стартовим опонентом Стаховського, який має 4-й номер посіву, виявився 168 номер рейтингу АТР Мірза Базіч. Рахунок трисетового протистояння на користь киянина – 4:6, 6:1, 6:3.
Наш спортсмен здійснив 5 брейків, проти 2-х у візаві.
У фіналі кваліфікації суперником українського спортсмена стане француз Констан Летьєнн (150 номер АТР). У минулому сезоні вони зустрічалися двічі і виграли по-одному матчу.
Примітно, що кращим результатом Стаховського в кар'єрі виступів на кортах в Марселі є півфінал 2015-го року.