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Стаховський вийшов переможцем у першому матчі тенісних змагань АТР в Марселі

Стаховський вийшов переможцем у першому матчі тенісних змагань АТР в Марселі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Перший номер чоловічого тенісу України Сергій Стаховський подолав перше коло кваліфікаційного турніру АТР в Марселі (Франція), повідомляє кореспондент УНН.

Стартовим опонентом Стаховського, який має 4-й номер посіву, виявився 168 номер рейтингу АТР Мірза Базіч. Рахунок трисетового протистояння на користь киянина – 4:6, 6:1, 6:3.

Наш спортсмен здійснив 5 брейків, проти 2-х у візаві.

У фіналі кваліфікації суперником українського спортсмена стане француз Констан Летьєнн (150 номер АТР). У минулому сезоні вони зустрічалися двічі і виграли по-одному матчу.

Примітно, що кращим результатом Стаховського в кар'єрі виступів на кортах в Марселі є півфінал 2015-го року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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