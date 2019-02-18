Стаховский вышел победителем в первом матче теннисных соревнований АТР в Марселе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Первый номер мужского тенниса Украины Сергей Стаховский преодолел первый круг квалификационного турнира АТР в Марселе (Франция), сообщает корреспондент УНН.
Стартовым оппонентом Стаховского, который имеет 4-й номер посева, оказался 168 номер рейтинга АТР Мирза Базич. Счет трех сэтов противостояния в пользу киевлянина - 4:6, 6:1, 6:3.
Наш спортсмен совершил 5 брейков, против 2-х у визави.
В финале квалификации соперником украинского спортсмена станет француз Констан Лестьенн (150 номер АТР). В прошлом сезоне они встречались дважды и выиграли по одному матчу.
Примечательно, что лучшим результатом Стаховского в карьере выступлений на кортах в Марселе является полуфинал 2015 года.