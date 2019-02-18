Стаховский вышел победителем в первом матче теннисных соревнований АТР в Марселе

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 52780 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 70584 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127701 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128440 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128748 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124598 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159261 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117787 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141391 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145257 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Стаховский вышел победителем в первом матче теннисных соревнований АТР в Марселе

Стаховский вышел победителем в первом матче теннисных соревнований АТР в Марселе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Первый номер мужского тенниса Украины Сергей Стаховский преодолел первый круг квалификационного турнира АТР в Марселе (Франция), сообщает корреспондент УНН.

Стартовым оппонентом Стаховского, который имеет 4-й номер посева, оказался 168 номер рейтинга АТР Мирза Базич. Счет трех сэтов противостояния в пользу киевлянина - 4:6, 6:1, 6:3.

Наш спортсмен совершил 5 брейков, против 2-х у визави.

В финале квалификации соперником украинского спортсмена станет француз Констан Лестьенн (150 номер АТР). В прошлом сезоне они встречались дважды и выиграли по одному матчу.

Примечательно, что лучшим результатом Стаховского в карьере выступлений на кортах в Марселе является полуфинал 2015 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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