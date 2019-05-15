Тенісист Стаховський пробився в третє коло змагань у Гуанчжоу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Перша ракетка чоловічого тенісу України Сергій Стаховський успішно розпочав виступи на змаганнях категорії “челленджер” в Гуанчжоу (Китай), повідомляє УНН.
Досвідчений український спортсмен отримав від організаторів другий номер посіву та пропускав перший раунд змагань. В другому колі за 1 годину 33 хвилини киянин переміг Цунг-Хуа Янга — 6:4, 7:6 (7:3).
В наступному етапі на Стаховського чекає зустріч з 287-м в рейтингу АТР 21-річним Тунг-Лін Ву.
Як повідомляв УНН, цього місяця Стаховський добирався до фіналу парних змагань у Сеулі.