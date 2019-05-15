Теннисист Стаховский пробился в третий круг соревнований в Гуанчжоу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Первая ракетка мужского тенниса Украины Сергей Стаховский успешно начал выступления на соревнованиях категории “челленджер” в Гуанчжоу (Китай), сообщает УНН.
Опытный украинский спортсмен получил от организаторов второй номер посева и пропускал первый раунд соревнований. Во втором круге за 1 час 33 минуты киевлянин победил Цунг-Хуа Янга — 6:4, 7:6 (7:3).
В следующем этапе на Стаховского ждет встреча с 287-м в рейтинге АТР 21-летним Тунг-Лин Ву.
Как сообщал УНН, в этом месяце Стаховский добирался до финала парных соревнований в Сеуле.