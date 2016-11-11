Тенісист С.Стаховський вийшов у чвертьфінал турніру в Братиславі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Третя ракетка України Сергій Стаховський (123 номер у світі) пробився до чвертьфіналу турніру категорії челленджер в Братиславі, повідомляє УНН з посиланням на btu.org.ua.
У другому колі С.Стаховський обіграв узбека Дениса Істоміна, що займає 139-й рядок у світовому рейтингу з рахунком 7:6 (4), 6:3.
Додамо, що в 1/4 фіналу киянин зустрінеться з переможцем зустрічі екс-українця Олександра Нєдовєсова (Казахстан) і четвертого сіяного Ян-Леннарда Штруффа (Німеччина).
Як повідомляв УНН, С.Стаховський вийшов у другий раунд тенісних змагань в Братиславі.