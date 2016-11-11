Теннисист С.Стаховский вышел в четвертьфинал турнира в Братиславе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Третья ракетка Украины Сергей Стаховский (123 номер в мире) пробился в четвертьфинал турнира категории челленджер в Братиславе, сообщает УНН со ссылкой на btu.org.ua.
Во втором круге С.Стаховский обыграл узбека Дениса Истомина, занимающего 139-ю строчку в мировом рейтинге со счетом 7: 6 (4), 6: 3.
Добавим, что в 1/4 финала киевлянин встретится с победителем встречи экс-украинцем Александром Недовесовым (Казахстан) и четвертого сеяного Ян-Леннарда Штруффа (Германия).
Как сообщал УНН, С.Стаховский вышел во второй раунд теннисных соревнований в Братиславе.