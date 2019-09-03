Тенісист Марченко переміг на старті турніру у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Французьке містечко Кассіс прийняло поєдинки першого кола тенісного турніру челленджер в якому беруть участь двоє українців, повідомляє УНН.
Донеччанин Ілля Марченко за 1 годину і 20 хвилин оформив путівку в друге коло. У протистоянні із британцем Ллойдом Гласспуллою Марченко виграв два сети – 6:4, 6:4.
Наш земляк записав до свого активу 3 брейки, втративши один гейм на своїй подачі.
Зазначимо, що у другому колі українця чекає сьомий сіяний Ілля Івашко (АТР 144) з Білорусі. Рахунок особистих баталій 2:1 на користь білоруса.
Додамо, одразу з другого кола турніру стартуватиме киянин Сергій Стаховський.