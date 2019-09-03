Теннисист Марченко победил на старте турнира во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Французский городок Кассис принял поединки первого круга теннисного турнира челленджер, в котором участвуют два украинца, сообщает УНН.
Дончанин Илья Марченко за 1:00 и 20 минут оформил путевку во второй круг. В противостоянии с британцем Ллойдом Гласспуллой Марченко выиграл два сета - 6:4, 6:4.
Наш земляк записал в свой актив 3 брейка, потеряв один гейм на своей подаче.
Отметим, что во втором круге украинца ждет седьмой сеяный Илья Ивашко (АТР 144) из Беларуси. Счет личных баталий 2:1 в пользу белоруса.
Добавим, сразу со второго круга турнира стартует киевлянин Сергей Стаховский.