Теннисист Марченко победил на старте турнира во Франции

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 18169 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114902 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125681 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117055 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122503 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126668 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151751 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150858 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140750 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Теннисист Марченко победил на старте турнира во Франции

Теннисист Марченко победил на старте турнира во Франции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Французский городок Кассис принял поединки первого круга теннисного турнира челленджер, в котором участвуют два украинца, сообщает УНН.

Дончанин Илья Марченко за 1:00 и 20 минут оформил путевку во второй круг. В противостоянии с британцем Ллойдом Гласспуллой Марченко выиграл два сета - 6:4, 6:4.

Наш земляк записал в свой актив 3 брейка, потеряв один гейм на своей подаче.

Отметим, что во втором круге украинца ждет седьмой сеяный Илья Ивашко (АТР 144) из Беларуси. Счет личных баталий 2:1 в пользу белоруса.

Добавим, сразу со второго круга турнира стартует киевлянин Сергей Стаховский.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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