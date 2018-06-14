Тенісист Федерер здобув першу перемогу після тримісячної перерви

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Другий номер чоловічого світового тенісу швейцарець Роджер Федерер повернувся на корти поєдинком другого кола АТР у Штутгарті, повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Досвідчений спортсмен розібрався із 54-ю ракеткою світу німцем Мішею Звєрєвим — 3:6, 6:4, 6:2.

Матч тривав 1 годину 35 хвилин. Федерер 5 разів подав навиліт, допустив 1 подвійну і реалізував 4 з 10 брейк-пойнтів. На рахунку Звєрєва 7 подач навиліт, 2 подвійні і 2 брейка.

“Три місяці без тенісу — це довгий час, це більше, ніж проміжок між сезонами. Я дуже щасливий повернутися в тур. Було важко, я упустив деякі шанси. Потім я знайшов свій ритм”, — сказав топ-тенісист планети.

Зауважимо, що у наступному раунді на швейцарця очікує баталія з переможцем пари Пелья/Гуннесваран.

Зазначимо, що за два з половиною місяці паузи Федерер впав на друге місце в світовому рейтингу, пропустивши вперед іспанця Рафаеля Надаля. Але 36-річний тенісист повернеться на перше місце, якщо він досягне фіналу в Німеччині.

Нагадаємо, що швейцарець пропустив вже третій поспіль “Ролан Гаррос”.

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