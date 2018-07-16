Темпи зростання ВВП Китаю в першому півріччі склали 6,8%

Аж до 2017 року в Китаї спостерігалося поступове уповільнення динаміки ВВП. У 2010 році цей показник був на рівні 10,4%, в 2011 році він склав 9,2%, в 2012 році — 7,8%. За підсумками 2013 року темпи зростання знизилися до 7,7%, в 2014 році — до 7,3%, а в 2015 році — до 6,9%. У 2016 році вони склали 6,7%, проте в минулому році знову підвищилися до 6,9%.

Довідка: до кінця 1980-х Китай подвоїв обсяг ВВП, зняв проблему забезпечення населення продуктами споживання. 1990-і роки відмічено високими темпами економічного розвитку. Починаючи з 1991 став збільшуватися обсяг зовнішньої торгівлі. У 1992 і 1993 приріст ВВП становив 13%. Китай був визнаний країною з економікою, що найбільш динамічно розвивається. До початку 1997 обсяг іноземних інвестицій в китайську економіку перевищив 40 млрд дол. США. ВВП в Китаї в 1980–1990 зростав в середньому на 10,2%, з 1990 по 1997 його приріст був найбільшим у світі — в сер. 11,9%, а в 1998 склав бл. 8%. Комплексний індекс економічної ефективності промислових підприємств у 2000 році склав 117,8, збільшившись порівняно з попереднім роком на 16,1%. За цим показником 2000 рік став рекордним роком з 1992 року.

Нагадаємо, Китай і Євросоюз у понеділок підписали кілька меморандумів про взаєморозуміння, що стосуються співпраці з цілого ряду напрямків, в тому числі в галузі торгівлі, інвестицій та митного регулювання. На зустрічі також був присутній Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.