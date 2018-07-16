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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 45586 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104422 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126215 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133621 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169905 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153626 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141306 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118339 просмотра

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Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,8%

Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,8%

Киев  •  УНН

 • 14936 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Темпы роста экономики Китая по итогам первого полугодия составили 6,8%, объем ВВП за этот период достиг 41,896 трлн юаней (6,54 трлн долларов США). Об этом говорится в докладе, опубликованном в понедельник Государственным статистическим управлением КНР, передает УНН.

Вплоть до 2017 года в Китае наблюдалось постепенное замедление динамики ВВП. В 2010 году этот показатель был на уровне 10,4%, в 2011 году он составил 9,2%, в 2012 году - 7,8%. По итогам 2013 года темпы роста снизились до 7,7%, в 2014 году - до 7,3%, а в 2015 году - до 6,9%. В 2016 году они составили 6,7%, однако в прошлом году снова повысились до 6,9%.

Справка: к концу 1980-х Китай удвоил объем ВВП, сняв проблему обеспечения населения продуктами потребления. 1990-е годы отмечено высокими темпами экономического развития. Начиная с 1991 года стал увеличиваться объем внешней торговли. В 1992 и 1993 прирост ВВП составил 13%. Китай был признан страной с наиболее динамично развивающейся экономикой. К началу 1997 объем иностранных инвестиций в китайскую экономику превысил 40 млрд долл. США. ВВП в Китае в 1980-1990 рос в среднем на 10,2%, с 1990 по 1997 годы его прирост был крупнейшим в мире - в ср. 11,9%, а в 1998 составил ок. 8%. Комплексный индекс экономической эффективности промышленных предприятий в 2000 году составил 117,8, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 16,1%. По этому показателю 2000 год стал рекордным годом с 1992 года.

Напомним, Китай и Евросоюз в понедельник подписали несколько меморандумов о взаимопонимании, касающихся сотрудничества по целому ряду направлений, в том числе в области торговли, инвестиций и регулирования. На встрече также присутствовал Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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