Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,8%

Вплоть до 2017 года в Китае наблюдалось постепенное замедление динамики ВВП. В 2010 году этот показатель был на уровне 10,4%, в 2011 году он составил 9,2%, в 2012 году - 7,8%. По итогам 2013 года темпы роста снизились до 7,7%, в 2014 году - до 7,3%, а в 2015 году - до 6,9%. В 2016 году они составили 6,7%, однако в прошлом году снова повысились до 6,9%.

Справка: к концу 1980-х Китай удвоил объем ВВП, сняв проблему обеспечения населения продуктами потребления. 1990-е годы отмечено высокими темпами экономического развития. Начиная с 1991 года стал увеличиваться объем внешней торговли. В 1992 и 1993 прирост ВВП составил 13%. Китай был признан страной с наиболее динамично развивающейся экономикой. К началу 1997 объем иностранных инвестиций в китайскую экономику превысил 40 млрд долл. США. ВВП в Китае в 1980-1990 рос в среднем на 10,2%, с 1990 по 1997 годы его прирост был крупнейшим в мире - в ср. 11,9%, а в 1998 составил ок. 8%. Комплексный индекс экономической эффективности промышленных предприятий в 2000 году составил 117,8, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 16,1%. По этому показателю 2000 год стал рекордным годом с 1992 года.

Напомним, Китай и Евросоюз в понедельник подписали несколько меморандумов о взаимопонимании, касающихся сотрудничества по целому ряду направлений, в том числе в области торговли, инвестиций и регулирования. На встрече также присутствовал Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.