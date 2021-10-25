Температура піде в мінус до 9°: синоптики дали прогноз до середини тижня

Деталі

"У найближчі три доби (26-28 жовтня - ред.) очікується суха погода", - повідомили синоптики.

Температура вночі 26-27 жовтня від 1° тепла ло 5° морозу, в Карпатах і на крайньому сході країни до 9° морозу, 28 жовтня 0-5° тепла, у південно-східній частині 0-6° морозу; вдень 8-13° тепла, в четвер у західних та південних областях до 18°.

Додамо

На Київщині завтра без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2°, по області до 5° морозу, вдень 9-12° тепла.