Температура уйдет в минус до 9°: синоптики дали прогноз до середины недели
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Сухая и ночью морозная погода ожидается в Украине как минимум до середины недели. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
"В ближайшие трое суток (26-28 октября - ред.) ожидается сухая погода", - сообщили синоптики.
Температура ночью 26-27 октября от 1° тепла до 5° мороза, в Карпатах и на крайнем востоке страны до 9° мороза, 28 октября 0-5° тепла, в юго-восточной части 0-6° мороза; днем 8-13° тепла, в четверг в западных и южных областях до 18°.
Добавим
В Киевской области завтра без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2°, по области до 5° мороза, днем 9-12° тепла.