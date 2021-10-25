Температура уйдет в минус до 9°: синоптики дали прогноз до середины недели

Детали

"В ближайшие трое суток (26-28 октября - ред.) ожидается сухая погода", - сообщили синоптики.

Температура ночью 26-27 октября от 1° тепла до 5° мороза, в Карпатах и на крайнем востоке страны до 9° мороза, 28 октября 0-5° тепла, в юго-восточной части 0-6° мороза; днем 8-13° тепла, в четверг в западных и южных областях до 18°.

Добавим

В Киевской области завтра без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2°, по области до 5° мороза, днем 9-12° тепла.