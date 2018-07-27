Telegram запустив сервіс для зберігання даних користувачів

“Скоро ми додамо в Telegram Passport сторонню верифікацію. Завдяки цьому, деяких сервісів взагалі не знадобляться самі дані — їм буде досить того, що рахунок у Telegram верифицирован і що людина реальна”, — йдеться в повідомленні. “Документи ідентифікації та персональні дані будуть зберігатися в хмарному сервісі Telegram зі використанням наскрізного шифрування”. При цьому наголошується, що для самого меседжера ці дані будуть представляти “випадковий набір слів”, доступу до яких у Telegram не буде.

У компанії також відзначили, що при обміні даними персональна інформація буде доставлятися безпосередньо одержувачу. Крім того, в майбутньому месенджер планує перемістити дані користувачів в окрему хмару.

Нова функція буде доступна користувачам, що встановили останню версію месенджера.

Нагадаємо, користувачі соціальної мережі Instagram тепер можуть додати до своїх Stories музику.